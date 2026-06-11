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وزير التخطيط يبحث مع المدير الإقليمي للبنك الدولي تمويل منصات التصنيع الزراعي

كتب : منال المصري

12:25 م 11/06/2026

خلال الاجتماع

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بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع ميسكي برهاني، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي تعزيز آفاق التعاون المشترك وجذب الاستثمارات الدولية للقطاع الزراعي المصري.

وأكد الدكتور أحمد رستم، في بيان اليوم، أن الحكومة المصرية تعمل على تطوير أجندة تنموية متكاملة ترتكز على قطاعات استراتيجية حيوية، في مقدمتها الزراعة، والتحول الرقمي، والبنية التحتية، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

دعم القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرات الحالية تتكامل بشكل كامل مع الخطة الاستثمارية للدولة، مشيرًا إلى جهود الحكومة المستمرة في توسيع الشراكة مع القطاع الخاص لدعم مشروعات التنمية، مع التركيز على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لتعظيم العائد من الأصول العامة.

وشدد الدكتور أحمد رستم على الأهمية الاستراتيجية لتطوير مراكز التجمع والتبريد والخدمات اللوجستية في المناطق الزراعية، وبخاصة في محافظات صعيد مصر بالتنسيق مع وزارة الزراعة والوزارات المعنية والمحافظات.

وأكد أن هذه الخطوة تعد حجر الزاوية للحد من الفاقد الزراعي الناتج عن العوامل المناخية أو ضعف آليات المناولة والتخزين التقليدية.

وأشار رستم إلى مستهدفات الدولة لدمج برامج بناء القدرات والتدريب للمزارعين مع الحلول التقنية الحديثة، بما في ذلك الإرشاد الزراعي الذكي، فضلاً عن دراسة فرص التوسع في برامج "التأمين الزراعي" لتعزيز مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع التغيرات المناخية عبر استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والأقمار الاصطناعية.

وقالت ميسكي برهاني، المدير الإقليمي بالبنك الدولي، إن مصر حققت مؤخرًا طفرة في معدلات الإنتاج ونمو الصادرات الزراعية إلى الأسواق العالمية.

وأكدت "برهاني" على ضرورة مواصلة التركيز على أنشطة التصنيع الزراعي وتطوير سلاسل القيمة، لما تحمله من فرص واعدة لتحقيق عوائد اقتصادية مضاعفة وتوليد فرص عمل مستدامة للشباب في الريف المصري.

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وزارة التخطيط الزراعة الكهرباء

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