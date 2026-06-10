انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 130 جنيهًا، في منتصف تعاملات الأربعاء 10-6-2026، مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، لـ"مصراوي".

لماذا انخفض سعر الذهب؟

انخفض سعر الذهب في مصر اليوم بنحو 130 جنيهًا، متأثرًا بتراجع سعر الأونصة في بورصات المعادن العالمية بنسبة 2.36% لتسجل نحو 4160 دولارًا.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4146 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5331 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6220 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7108 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب نحو 49760 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 71080 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 221058 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 355400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.36% إلى نحو 4160 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.