هبوط حاد للذهب في مصر.. عيار 21 يفقد 555 جنيهًا منذ بداية يونيو

تراجعت أسعار الذهب في مصر بشكل ملحوظ مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بالتزامن مع تجدد المخاوف في الأسواق بشأن الحرب الإيرانية عقب عودة الاشتباكات العسكرية، مما دفع سعر الأونصة عالميا إلى الهبوط لأدنى مستوى لها منذ 11 أسبوعا.

وبدأ الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المصرية، تعاملات اليوم عند 6220 جنيها للجرام، منخفضا بنحو 130 جنيها مقارنة بسعر إغلاق أمس الذي سجل 6350 جنيها للجرام.

انخفاض الذهب في مصر خلال يونيو

وكشف تحليل جولد بيليون أن سعر الذهب في مصر فقد منذ بداية شهر يونيو نحو 555 جنيهًا، حيث هبط عيار 21 من 6775 إلى 6220 جنيها الآن بنسبة انخفاض 8.1%.

واستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم تحت المستوى 52 جنيه لكل دولار، وهو الأمر الذي ساعد على اعتماد تسعير الذهب المحلي على التغيرات في سعر الأونصة العالمية.

من جهة أخرى بدأ الطلب المحلي في التزايد بشكل تدريجي خلال الأيام الأخيرة بسبب انخفاض أسعار الذهب الأمر الذي شجع المشترين على العودة إلى الأسواق من جديد، وإن كان التركيز على شراء السبائك والعملات الذهبية في ظل تحول اهتمام المستهلك المصري بالاستثمار والادخار في الذهب على حساب مشتريات المشغولات الذهبية.

واستمرت أونصة الذهب العالمي في الهبوط لليوم الثاني على التوالي، مع تزايد التوقعات في الأسواق أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام الجاري.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 2% ليسجل أدنى سعر منذ 11 أسبوع عند 4161 دولار للأونصة، وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 4256 دولار للأونصة ليتداول حاليا عند 4172 دولار للأونصة.

الذهب العالمي

وسع الذهب من خسائره منذ كسر منطقة الدعم الهامة عند 4400 - 4380 دولار للأونصة، ليقترب الآن من المستوى 4100 دولار للأونصة، والذي قد يوقف حركة الهبوط مؤقتا، ولكن يظل الضغط السلبي متواجد على السعر بسبب دخوله في منطقة تشبع بالبيع.

كانت الولايات المتحدة شنت ضربات جوية على إيران يوم الثلاثاء بعد أن صرح دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بأن طهران أسقطت مروحية أباتشي أمريكية في مضيق هرمز.

وفي المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه رد بهجمات على قاعدة أمريكية في الأردن و21 هدفًا آخر في الخليج اليوم الأربعاء.

وتسبب هذا في عودة سعر النفط الخام إلى الارتفاع ليزيد من الضغط على توقعات التضخم بالنسبة للأسواق، بينما استقرت مستويات الدولار وعوائد السندات الأمريكية التي تبقى مرتفعة عند أعلى مستوياتها من عدة أشهر وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

وتنتظر الأسواق اليوم صدور بيانات التضخم الأمريكية عن شهر مايو، وهي البيانات التي ستعمل على التحكم في توجهات الأسواق خلال الفترة القادمة، خاصة بعد أن ارتفعت رهانات الأسواق بنسبة 70% أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيتجه إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه في ديسمبر من العام الجاري.

من جهة أخرى حذرت مؤسسة سيتي جروب المالية أن الذهب قد أصبح أصل عالي المخاطرة على المدى القصير، وقام البنك بخفض توقعات الذهب إلى 4000 دولار للأونصة خلال الثلاث أشهر القادمة بعد أن كانت توقعاته عند 4300 دولار للأونصة.

بينما حذر من إمكانية هبوط السعر إلى المستوى 3500 دولار للأونصة بحلول شهر سبتمبر القادم، وذلك في حال استمرار الحرب الإيرانية وارتفاع الدولار وسط توقعات رفع الفائدة الأمريكية.