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ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

10:50 ص 11/06/2026

سعر الحديد

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ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت، في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس 11-6-2026، مقارنة بمستوياتها أمس، حسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي" أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، حسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38818.92 جنيه، بزيادة 498.45 جنيه.

سعر طن حديد عز: 40175 جنيه، بزيادة 347.52 جنيه.

حديد المصريين: 39400 جنيه.

حديد بشاي: 39800 جنيه.

حديد المراكبي: 39400 جنيه.

حديد العتال: 39500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4078.41 جنيهًا، بزيادة 1.33 جنيه.

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أسعار الحديد حديد عز أسعار الأسمنت

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