إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع مع بداية تعاملات الخميس

كتب : أحمد الخطيب

09:32 ص 14/05/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، مع بداية تعاملات الخميس 14-5-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.


سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4646 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5974 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6970 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7965 جنيهًا للجرام.


سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 55760 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79650 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 247711 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 398250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا


وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.24% إلى نحو 4699 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر سبيكة الذهب سعر الجنيه الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زيادة تاريخية تنتظر خزينة الزمالك.. ما هي الجوائز المالية لبطل الكونفدرالية؟
رياضة محلية

زيادة تاريخية تنتظر خزينة الزمالك.. ما هي الجوائز المالية لبطل الكونفدرالية؟
"قد تقود إلى صدام".. الرئيس الصيني يُحذر ترامب من الخلافات حول تايوان
شئون عربية و دولية

"قد تقود إلى صدام".. الرئيس الصيني يُحذر ترامب من الخلافات حول تايوان
بدء امتحان " التربية الإسلامية والتفسير" لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية
الأزهر

بدء امتحان " التربية الإسلامية والتفسير" لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية
طقس متقلب من الجمعة إلى الثلاثاء.. وتحذيرات مهمة للمواطنين
أخبار مصر

طقس متقلب من الجمعة إلى الثلاثاء.. وتحذيرات مهمة للمواطنين
جنا عمرو دياب تخطف الأنظار بأحدث ظهور والجمهور يغازلها- صور
زووم

جنا عمرو دياب تخطف الأنظار بأحدث ظهور والجمهور يغازلها- صور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إلهام شاهين وليلى علوي ومصطفى شعبان.. 25 صورة من عزاء عبدالرحمن أبو زهرة