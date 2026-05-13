إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية

كتب : آية محمد

07:16 م 13/05/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 13-5-2026، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4640 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5965 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6960 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7954 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 55680 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79540 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 247369 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 397700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.68% إلى نحو 4682 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر سبيكة الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الإمارات تواصل دعم الشعب الفلسطيني بمساعدات إنسانية جديدة إلى غزة
شئون عربية و دولية

الإمارات تواصل دعم الشعب الفلسطيني بمساعدات إنسانية جديدة إلى غزة
"60 ألف نفقة و30 ألف للخادمة".. تفاصيل انتصارات زينة على أحمد عز
زووم

"60 ألف نفقة و30 ألف للخادمة".. تفاصيل انتصارات زينة على أحمد عز
نجم الإسماعيلي السابق يطالب عبر مصراوي بمحاسبة المسؤولين عن هبوط الدراويش
رياضة محلية

نجم الإسماعيلي السابق يطالب عبر مصراوي بمحاسبة المسؤولين عن هبوط الدراويش
بالتفاصيل.. الحكومة تدرس حوافز تشجيعية لشركات الطيران للحفاظ على معدلات
أخبار مصر

بالتفاصيل.. الحكومة تدرس حوافز تشجيعية لشركات الطيران للحفاظ على معدلات
بعد 4 أسابيع من العمليات.. الجيش الأمريكي يعلن نتائج الحصار البحري على
شئون عربية و دولية

بعد 4 أسابيع من العمليات.. الجيش الأمريكي يعلن نتائج الحصار البحري على

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الصور الأولى من عزاء الفنان عبدالرحمن أبو زهرة بمسجد المشير طنطاوي
الكهرباء تعلن الأسعار الجديدة للشرائح والعدادات الكودية
عاجل| دعوى قضائية لإلغاء زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت
- مصراوي يكشف سر زيارة سيد عبد الحفيظ لهولندا