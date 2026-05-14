سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 14-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية

كتب- محمد فتحي:

05:29 ص 14/05/2026

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 14-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 13-5-2026، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس مع بداية التعاملات وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 سجل 7977 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 سجل 6980 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 سجل 5983 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب سجل 55840 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.68% إلى نحو 4682 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

