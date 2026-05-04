إعلان

الضرائب: تفعيل تطبيق للتحقق من شهادات تسجيل ضريبة القيمة المضافة والسجائر

كتب : منال المصري

12:24 م 04/05/2026

مصلحة الضرائب المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة قامت بتفعيل تطبيق إلكتروني يتيح التحقق الفوري من شهادات تسجيل ضريبة القيمة المضافة، وكذلك منتجات السجائر، وذلك من خلال استخدام رمز الاستجابة السريع "QR Code" الموجود على الطابع المؤمن، بما يتوافق مع مختلف أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة.

وأكدت عبد العال، في بيان اليوم، أنه في إطار توجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، واستمرارًا لجهود الدولة في تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز التحول الرقمي، تم اتخاذ خطوة جديدة لتحديث منظومة البندرول، بما يسهم في إحكام الرقابة ودعم مكافحة التهرب الضريبي، بحسب بيان اليوم.

وأضافت أنه يمكن للممولين والمواطنين التحقق من صحة البيانات بسهولة من خلال الرابط الإلكتروني التالي: اضغط هنا

وأشارت عبد العال إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المصلحة على توفير أدوات تكنولوجية حديثة تسهم في تعزيز الشفافية، وتمكين الجهات الرقابية والمواطنين على حد سواء من التحقق من صحة البيانات بشكل سريع ودقيق، بما يحد من تداول السلع غير المطابقة أو غير المسددة للضرائب المستحقة.

وأكدت أن تطوير منظومة البندرول يمثل أحد المحاور المهمة ضمن خطة مصلحة الضرائب المصرية للتحول الرقمي الشامل، ورفع كفاءة منظومة الفحص والرقابة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق العدالة الضريبية وحماية الأسواق.

وأوضحت عبد العال أن المصلحة مستمرة في تحديث وتطوير خدماتها الرقمية، بما يسهم في تيسير الإجراءات على الممولين، وتعزيز الثقة بينهم وبين الإدارة الضريبية، في إطار من الشراكة الفعالة، وبما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

ضريبة القيمة المضافة السجائر التحول الرقمي مصلحة الضرائب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"مصراوي" يكشف تطورات ملف هيكلة قطاع الكرة داخل الأهلي
رياضة محلية

"مصراوي" يكشف تطورات ملف هيكلة قطاع الكرة داخل الأهلي
قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين| خطوات وشروط توثيق عقد الزواج في الكنيسة
أخبار مصر

قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين| خطوات وشروط توثيق عقد الزواج في الكنيسة
بعد تفشيه على متن سفينة سياحية.. ماذا نعرف عن فيروس "هانتا" القاتل؟
نصائح طبية

بعد تفشيه على متن سفينة سياحية.. ماذا نعرف عن فيروس "هانتا" القاتل؟

حصة في الأرض وأسانسير.. الشكل الجديد لشقق سكن لكل المصريين
أخبار العقارات

حصة في الأرض وأسانسير.. الشكل الجديد لشقق سكن لكل المصريين

"غلطة عمري".. حقيقة ندم هاني شاكر على تولي منصب نقيب الموسيقيين
زووم

"غلطة عمري".. حقيقة ندم هاني شاكر على تولي منصب نقيب الموسيقيين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قانون الأسرة للمسيحيين.. ننشر النص الكامل وأبرز الضوابط
مفاجآت قضية "هابي لاند".. ماذا حدث داخل مكتب المدير؟
طقس الـ 6 أيام.. الأرصاد: موجة انخفاض درجات الحرارة وشبورة ورياح نشطة