قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة قامت بتفعيل تطبيق إلكتروني يتيح التحقق الفوري من شهادات تسجيل ضريبة القيمة المضافة، وكذلك منتجات السجائر، وذلك من خلال استخدام رمز الاستجابة السريع "QR Code" الموجود على الطابع المؤمن، بما يتوافق مع مختلف أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة.

وأكدت عبد العال، في بيان اليوم، أنه في إطار توجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، واستمرارًا لجهود الدولة في تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز التحول الرقمي، تم اتخاذ خطوة جديدة لتحديث منظومة البندرول، بما يسهم في إحكام الرقابة ودعم مكافحة التهرب الضريبي، بحسب بيان اليوم.

وأضافت أنه يمكن للممولين والمواطنين التحقق من صحة البيانات بسهولة من خلال الرابط الإلكتروني التالي:





وأشارت عبد العال إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المصلحة على توفير أدوات تكنولوجية حديثة تسهم في تعزيز الشفافية، وتمكين الجهات الرقابية والمواطنين على حد سواء من التحقق من صحة البيانات بشكل سريع ودقيق، بما يحد من تداول السلع غير المطابقة أو غير المسددة للضرائب المستحقة.

وأكدت أن تطوير منظومة البندرول يمثل أحد المحاور المهمة ضمن خطة مصلحة الضرائب المصرية للتحول الرقمي الشامل، ورفع كفاءة منظومة الفحص والرقابة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق العدالة الضريبية وحماية الأسواق.

وأوضحت عبد العال أن المصلحة مستمرة في تحديث وتطوير خدماتها الرقمية، بما يسهم في تيسير الإجراءات على الممولين، وتعزيز الثقة بينهم وبين الإدارة الضريبية، في إطار من الشراكة الفعالة، وبما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي.