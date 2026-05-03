عقد رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، خلال زيارته لديوان عام محافظة بني سويف.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ مشروعات تحسين جودة خدمات الاتصالات، والتطوير المؤسسي الرقمي، إلى جانب تنمية القدرات الرقمية لأبناء المحافظة بما يدعم جهود رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع وتيرة التحول الرقمي بالمحافظة، وتأهيل أبناء المحافظة لسوق العمل الرقمي.

كما عقد هندي، وعبدالله عبدالعزيز اجتماعا موسعا ضم عددا من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظة بني سويف.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد هندي أن اختيار محافظة بني سويف لتكون أولى زياراته الميدانية للمحافظات خارج القاهرة الكبرى يعكس اهتمام الدولة بمحافظات الصعيد بوجه عام، مع إيلاء أهمية خاصة للمحافظة من منظور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ نظرًا لما تمثله من نموذج متميز لترجمة استراتيجية الوزارة إلى مشروعات ملموسة على أرض المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة، وإتاحة فرص عمل واعدة.

وأشار إلى أن من أبرز الأمثلة على ذلك أن المحافظة تعد إحدى القلاع الصناعية في مجال صناعة الإلكترونيات في مصر.

وأشار إلى النموذج الناجح الذي تم الاطلاع عليه خلال زيارة مصنع «سامسونج»، حيث يسهم أبناء المحافظة، مع الشركة، في تلبية احتياجات السوق المحلي، إلى جانب التوسع في التصدير إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح أن المحافظة تحظى بجهود متواصلة في مجال بناء القدرات الرقمية، ودعم الإبداع الرقمي، ومشروعات ريادة الأعمال، ومن أبرزها البرامج المقدمة عبر مركز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا» بني سويف داخل المنطقة التكنولوجية، التي تضم أيضًا مراكز خدمات الاتصال والكليات التكنولوجية، بما يسهم في المزيد من رفع القدرات التكنولوجية، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأضاف هندي أن برنامج الزيارة يتضمن افتتاح وتفقد عدد من المشروعات التي تعكس جهود الوزارة في تطوير البنية التحتية للاتصالات لتحسين جودة خدمات الاتصالات ورفع كفاءة السنترالات، إلى جانب التحول الرقمي والخدمات الرقمية، وكذلك تطوير مكاتب البريد، لتقديم الخدمات البريدية والمالية والخدمات الحكومية الرقمية، إلى جانب خدمات الشهر العقاري، كما تشمل الجهود تمكين ودمج الأشخاص ذوي الهمم في المجتمع بشكل رقمي، بما يضمن لهم فرصًا عادلة للاستفادة من الخدمات.

مذكرتي تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة بني سويف

وشهد رأفت هندي، وعبدالله عبدالعزيز مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة بني سويف، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي والتنمية المجتمعية الرقمية بالمحافظة.

وتهدف مذكرة التفاهم الأولى إلى تعزيز التعاون في مجالات التطوير المؤسسي الرقمي لديوان عام المحافظة والجهات التابعة ومديريات الخدمات من خلال دعم إنشاء وتفعيل إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بديوان عام المحافظة والمديريات التابعة لها، وتعزيز دور المحافظة في رقمنة الخدمات الحكومية وتقديمها بكفاءة وجودة تلبي احتياجات المواطنين، فضلًا عن رفع كفاءة استخدام موارد الدولة.

كما تهدف إلى تنفيذ برامج متكاملة لتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي، إلى جانب نشر الثقافة الرقمية بين المواطنين من خلال المبادرات المجتمعية التي تُنفذ برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ونفذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حزمة من برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية استفاد منها 2014 متدربًا من العاملين بمحافظة بني سويف والجهات التابعة ومديريات الخدمات، بإجمالي 2878 شهادة معتمدة.

كما تم تنفيذ عدد من المبادرات الموجهة للمواطنين في مجالات التوعية والتثقيف والتأهيل الرقمي، استفاد منها 9393 مواطنًا من مختلف الفئات، من خلال 14224 مسارًا تدريبيًا متنوعًا، وفق أحدث المعايير الدولية وبالشراكة مع كبرى المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وتهدف المذكرة الثانية إلى دعم جهود التنمية المجتمعية الرقمية بالمحافظة، وتعزيز قدرات الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب بناء الوعي الرقمي لدى النشء والأطفال وترسيخ مفاهيم الاستخدام الآمن والمسئول للتكنولوجيا وحمايتهم من المخاطر الإلكترونية. ويتم تنفيذ أنشطة مذكرة التفاهم من خلال مشروع "التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة في مصر" التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتتضمن مذكرة التفاهم عددًا من المحاور الرئيسية، حيث يتضمن المحور الأول التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة من خلال تنفيذ أنشطة مبادرة "قدوة. تك" بالمحافظة، وذلك عبر الارتقاء بقدرات 30 سيدة وفتاة من صاحبات المشروعات الحرفية والخدمية وتدريبهن على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية وإنتاج المحتوى الرقمي، إلى جانب رفع الوعي لدى 100 سيدة بمهارات التسويق الإلكتروني.

ويستهدف المحور الثاني تدريب وتمكين 2000 شاب وفتاة على مهارات تكنولوجيا المعلومات، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال من خلال تنفيذ أنشطة مبادرة "طور وغير".

كما يشمل المحور الثالث اعتماد 3 مراكز جديدة للتعلم الإلكتروني (برنامج أكاديميات سيسكو) بمحافظة بني سويف، وتأهيل 20 مدربًا وإداريًا، وتدريب 500 مستفيد، إلى جانب تدريب 100 من أعضاء هيئات التدريس وطلاب السنوات النهائية بالجامعة على إنتاج وإدارة المحتوى الإلكتروني التفاعلي.

ويتضمن المحور الرابع توعية نحو 500 من أولياء الأمور والمعلمين والنشء والشباب، والتعريف بخدمات المنصة الإلكترونية "واعي.نت".

كما يستهدف المحور الخامس تنفيذ ندوات تعريفية بخدمات الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل"، وتدريب 100 شخص من الشباب الباحثين عن عمل على المهارات الرقمية اللازمة لسوق العمل، بالإضافة إلى التشبيك مع المؤسسات المقدمة للخدمات وأصحاب الأعمال داخل المحافظة.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم امتدادًا للنجاحات الملموسة التي تحققت خلال المرحلة السابقة من التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة بني سويف خلال الفترة من 2022 إلى 2024؛ حيث تم تأهيل نحو 1700 شاب وشابة بالمهارات الرقمية المطلوبة، مع تحويل عدد منهم إلى مدربين معتمدين داخل المحافظة.

كما تم رفع الوعي الرقمي لأكثر من 500 سيدة وفتاة، وتمكينهن من اكتساب مهارات تطبيقية أسهمت في تطوير مشروعاتهن وتعزيز مشاركتهن في الاقتصاد الرقمي.

وشملت الجهود كذلك اعتماد 3 مراكز للتعلم الإلكتروني داخل المحافظة، وتأهيل 16 مدربًا وإداريًا لضمان استدامة العملية التدريبية، فضلًا عن تدريب 35 متدربًا في مجالات إنتاج وصناعة المحتوى الرقمي والتعلم الإلكتروني، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية مباشرة لإعداد كوادر وسفراء معرفة بالمحافظة.

وفي مجال الصحة الرقمية، تم نشر خدمات منظومة التشخيص عن بُعد بمحافظة بني سويف، حيث بلغ إجمالي الحالات التي تم تشخيصها وعلاجها نحو 2223 حالة من خلال المستشفى الجامعي بالمحافظة.