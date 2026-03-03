الذهب العالمي يهبط بأكثر من 3% خلال تعاملات اليوم

هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية بالأسواق العالمية بنسبة 3.12% خلال تعاملات اليوم، ليصل إلى نحو 5146 دولارًا للأونصة، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وفقد المعدن الأصفر نحو 178 دولارًا للأونصة خلال اليوم، بعدما سجل 5324 دولارًا في التعاملات الصباحية.

وكان الذهب قفز أمس بنسبة 2.48%، مسجلًا نحو 5409 دولارات للأونصة، وذلك مع أولى جلسات تداول بورصات المعادن العالمية عقب تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

اقرأ أيضًا:

بعد موجة صعود في أسعار الطاقة.. هل ستتأثر السوق المصرية؟

شعبة المستوردين: لدينا مخزون استراتيجي يكفي لعدة أشهر بدون زيادات سعرية

شعبة المحمول: بعض الشركات رفعت أسعار هواتفها تزامنا مع زيادة الدولار