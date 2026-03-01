قلص المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 خسائره إلى 2.50% عند مستوى 47984 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 5.70% عند مستوى 46409 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الأحد، في أول رد فعل للتداعيات السلبية للحرب الأمريكية الإيرانية.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.15%، وتراجع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.92%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 592 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 257 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 335 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.41% عند مستوى 49212 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

