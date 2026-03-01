انخفضت أسعار البيض، والليمون البلدي، والكابوريا، والدقيق، والزيت، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأحد 1-3-2026، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والحديد، بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تستقر بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

