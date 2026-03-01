إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الليمون والكابوريا والدقيق واستقرار الذهب

كتب : ميريت نادي

02:30 م 01/03/2026

خريطة الأسعار اليوم

انخفضت أسعار البيض، والليمون البلدي، والكابوريا، والدقيق، والزيت، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأحد 1-3-2026، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والحديد، بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تستقر بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الليمون البلدي.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض الكابوريا.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

انخفاض أسعار الدقيق والزيت والمسلي الصناعي اليوم الأحد بالأسواق

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد بالأسواق

بعد مستوى قياسي.. سعر الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

