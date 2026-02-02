الذهب عالميا يقلص تراجعه ويصعد 300 دولار خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتدادًا ملحوظا خلال تعاملات اليوم، بعدما نجحت في تقليص خسائرها التي تكبدتها في بداية الجلسة، لتسجل مكاسب تجاوزت 300 دولار خلال ساعات قليلة.

وبحسب أحدث بيانات وكالة بلومبرج، تراجعت أوقية الذهب في مستهل التعاملات إلى مستوى 4402 دولار، قبل أن تعاود الصعود بقوة وتتخطى 4770 دولار في منتصف الجلسة، مدعومة بعمليات شراء مكثفة عند المستويات المنخفضة.

ويأتي هذا التحرك في ظل مسار صاعد طويل الأجل، إذ واصلت أسعار الذهب الارتفاع على مدار عام 2025، بعدما بدأت العام قرب مستوى 2624 دولارًا للأونصة، وأنهته عند نحو 4319 دولارًا.

ومع بداية يناير 2026، حقق الذهب اختراقًا قويًا دفعه للاقتراب من مستوى 5600 دولار للأونصة، قبل أن يتعرض لعمليات جني أرباح أدت إلى تراجعه بنهاية الشهر الماضي.

