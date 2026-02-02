إعلان

الذهب عالميا يقلص تراجعه ويصعد 300 دولار خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

01:41 م 02/02/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتدادًا ملحوظا خلال تعاملات اليوم، بعدما نجحت في تقليص خسائرها التي تكبدتها في بداية الجلسة، لتسجل مكاسب تجاوزت 300 دولار خلال ساعات قليلة.

وبحسب أحدث بيانات وكالة بلومبرج، تراجعت أوقية الذهب في مستهل التعاملات إلى مستوى 4402 دولار، قبل أن تعاود الصعود بقوة وتتخطى 4770 دولار في منتصف الجلسة، مدعومة بعمليات شراء مكثفة عند المستويات المنخفضة.

ويأتي هذا التحرك في ظل مسار صاعد طويل الأجل، إذ واصلت أسعار الذهب الارتفاع على مدار عام 2025، بعدما بدأت العام قرب مستوى 2624 دولارًا للأونصة، وأنهته عند نحو 4319 دولارًا.

ومع بداية يناير 2026، حقق الذهب اختراقًا قويًا دفعه للاقتراب من مستوى 5600 دولار للأونصة، قبل أن يتعرض لعمليات جني أرباح أدت إلى تراجعه بنهاية الشهر الماضي.

اقرأ أيضًا:

هل يعود الذهب لمساره الصعودي بعد التصحيح الحاد؟.. خبير يوضح

رغم التراجع الحاد.. خبراء: الذهب ما زال ملاذًا آمنًا على المدى الطويل

لماذا يرتفع سعر الذهب في مصر عن نظيره العالمي؟ نائب رئيس الشعبة يوضح

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب أوقية الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد أزمة تصريحات هاني مهنا.. ماذا قالت شادية في مذكراتها عن فاتن حمامة؟
زووم

بعد أزمة تصريحات هاني مهنا.. ماذا قالت شادية في مذكراتها عن فاتن حمامة؟
أسعار فوانيس رمضان وصلت 4 آلاف جنيه.. والشعبة تكشف السبب
اقتصاد

أسعار فوانيس رمضان وصلت 4 آلاف جنيه.. والشعبة تكشف السبب
"جرحى في كل مكان".. إصابة 23 عاملاً بانقلاب سيارة ربع نقل بالإسماعيلية
أخبار المحافظات

"جرحى في كل مكان".. إصابة 23 عاملاً بانقلاب سيارة ربع نقل بالإسماعيلية
"تعرضت فيه لموقف محرج".. أول تعليق من إليسا بعد حفلها في الإمارات
زووم

"تعرضت فيه لموقف محرج".. أول تعليق من إليسا بعد حفلها في الإمارات
جرائد من 1957.. سوق الأزبكية يأخذ زوار معرض الكتاب في رحلة إلى الماضي
أخبار مصر

جرائد من 1957.. سوق الأزبكية يأخذ زوار معرض الكتاب في رحلة إلى الماضي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 220 جنيها.. هبوط حاد في سعر الذهب اليوم
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات
فتح معبر رفح في الاتجاهين بين غزة ومصر