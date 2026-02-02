حصلت شركة "أمان القابضة" على موافقة مبدئية من البنك المركزي السعودي "ساما" لتأسيس شركة للتمويل الاستهلاكي "المصغر" برأس مال مبدئي 50 مليون ريال.

بحسب إفصاح للشركة في البورصة المصرية اليوم، فإن أمان القابضة، المملوكة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 76% وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "جرير" للتسويق التي تعد إحدى الشركات العاملة في قطاع التجزئة في السعودية ومنطقة الخليج للمشاركة في تأسيس الشركة.

تتراوح ملكية الشركة تحت التأسيس بين 41% لشركة أمان القابضة و49% لشركة جرير على أن يتم تخصيص الحصة المتبقية الـ 10% لشركة حمد بن عبد الله بن سليمان المنيع وشركاه (شركة مساهمة سعودية مقفلة).