ساويرس يتوقع انهيار محتمل لأسعار النفط بعد سيطرة أمريكا على فنزويلا

كتب- أحمد الخطيب:

06:00 م 04/01/2026

المهندس نجيب ساويرس

أكد المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، أن أسعار النفط قد تواجه انهيارًا محتملًا عند فتح الأسواق، موضحًا أن السبب يكمن في احتياطات فنزويلا الضخمة التي تعد الأكبر على مستوى العالم.

وخلال مداخلة مع قناة "العربية بيزنس"، أشار ساويرس إلى أن أي زيادة في الإنتاج الفنزويلي ستتجاوز الطلب العالمي، مما قد يؤدي إلى انهيار الأسعار، لافتًا إلى أن الأسواق ستتوقع استثمارات كبيرة تؤدي إلى ارتفاع الإنتاج أضعاف الوضع الحالي.

ولفت ساويرس إلى أن الاستقرار الداخلي في فنزويلا غير واضح، مشددًا على أن السيناريو الحالي لم يكن ليحدث إلا بتعاون عناصر من داخل النظام القديم، مؤكدًا أن هناك من أعطى الضوء الأخضر للوصول إلى صيغة تفاهمية.

وشهدت فنزويلا، أمس، تطورات عسكرية وسياسية متسارعة، بعد إعلان الولايات المتحدة تنفيذ عملية استهدفت تغيير المشهد الحاكم في البلاد، وسط انتشار عسكري مكثف في العاصمة كراكاس، وإعلان السلطات الفنزويلية حالة الطوارئ والتعبئة العامة، واعتبار ما جرى اعتداءً يستهدف سيادة الدولة وثرواتها النفطية.

وأوضح ساويرس أن هذا الإجراء يزيد المخاطر الجيوسياسية ولا يقللها، مشددًا على أن تنفيذ العملية لم يكن ممكنًا إلا بضمان عدم تدخل روسيا أو الصين، ما يمنح كل طرف الضوء الأخضر لمتابعة مصالحه في مناطق الصراع، سواء روسيا في أوكرانيا أو الصين في تايوان.

ولفت ساويرس إلى أنه لا يستبعد استمرار التوترات على الجبهتين، مؤكدًا أنه من غير المرجح أن يتحقق سلام قريب في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن بوتين يرى أنه قادر على الانتصار العسكري، بينما ترامب يرى أن موقفه السياسي آمن.

وأضاف أن أي تدخل محتمل من الصين في تايوان يظل مجهول النتائج، وهو ما يعزز المخاطر الجيوسياسية العالمية.

أسعار النفط نجيب ساويرس نفط فنزويلا نيكولاس مادورو

