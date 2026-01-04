روبيو: لن نستبعد خيار الهجمات البرية في فنزويلا

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأحد، إن الانتشار العسكري الواسع للقوات الأمريكية في منطقة الكاريبي سيستمر.

وأكد روبيو، أن الإدارة الأمريكية لن تستبعد خيار القوات البرية في فنزويلا ولكنها تعتمد الضغط بالحظر النفطي، مضيفا "سيبقى الحظر النفطي مفروضا على فنزويلا حتى نشهد تغييرات تخدم مصالحنا والشعب الفنزويلي".

وكان الجيش الأمريكي نفذ هجمات على عدد من المناطق في فنزويلا يوم أمس السبت، كما اعتقلت قوات "دلتا" الخاصة الرئيس نيكولاس مادورو.

نُقل الرئيس الفنزويلي إلى مدينة نيويورك للمثول أمام المحكمة في تهم الإرهاب والإتجار بالمخدرات.