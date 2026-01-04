قبل اعتقاله بـ8 سنوات.. مادورو بزيه العسكري: "أنا صدام حسين" |فيديو

قبل اعتقاله بـ8 سنوات، خرج الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مقطع فيديو وهو يرتدي الزي العسكري، مشبها نفسه بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وقال مادورو "أنا صدام حسين الحقيقي".

وفي مفارقة تاريخية، اعتقلت القوات الأمريكية مادورو أمس، في مشهد أعاد للأذهان مشهد اعتقال الرئيس العراقي صدام حسين في العراق.

وقال مادورو في كلمة ألقاها خلال مراسم تكريم جنود أُصيبوا أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في يوليو 2017: "أنا أشبه صدام حسين.. صدام حسين الحقيقي".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، أمس السبت، أن القوات الأمريكية نفذت عملية عسكرية واسعة ودقيقة داخل فنزويلا، أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، قبل نقلهما إلى نيويورك لمواجهة اتهامات تتعلق بالاتجار بالمخدرات والإرهاب وحيازة الأسلحة.

ولم يكن مادورو أول رئيس يلقى هذا المصير على يد واشنطن، إذ سبقه عدد من القادة، أبرزهم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، الذي اعتقلته القوات الأمريكية عقب غزو العراق عام 2003، ووجهت إليه اتهامات من بينها "الإبادة الجماعية" في قضية الدجيل، قبل أن يصدر بحقه حكم حضوري بالإعدام شنقًا حتى الموت في الخامس من نوفمبر عام 2006، والذي نُفذ في 30 ديسمبر من العام نفسه.