إعلان

حصيلة الضرائب من قناة السويس ترتفع 31% إلى 45.6 مليار جنيه في 5 أشهر

كتب : منال المصري

02:17 م 04/01/2026

قناة السويس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منال المصري:

ارتفعت الحصيلة الضريبية من قناة السويس بنسبة 31.1% خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي (يوليو إلى نوفمبر 2025) على أساس سنوي إلى نحو 45.6 مليار جنيه، وفق التقرير الشهري الصادر لوزارة المالية.

قفزت الإيرادات الضريبية بمعدل 35% خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري على أساس سنوي إلى 961.6 مليار جنيه لتعادل 87.5% من إجمالي إيرادات الموازنة.

نمت إيرادات قناة السويس إيرادات 17.5% خلال أول 5 أشهر من العام المالي إلى نحو ملياري دولار في مؤشر على تحسن معدلات الملاحة بالقناة مع عودة الاستقرار إلى منطقة البحر الأحمر.

قال أسامة ربيع رئيس الهيئة في وقت سابق إن قناة السويس منذ بداية يوليو الماضي وحتى اليوم شهدت عبور 5874 سفينة، بإيرادات قدرها 1.970 مليار دولار.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة المالية قناة السويس إيرادات قناة السويس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مع استحقاق الـ 27% بالأهلي ومصر.. تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد
طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة
"انتبهوا.. أمريكا عادت".. وزير الدفاع الأمريكي يحذر العالم
قناة مجانية ناقلة.. موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025
تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية