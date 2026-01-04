حصيلة الضرائب من قناة السويس ترتفع 31% إلى 45.6 مليار جنيه في 5 أشهر

كتبت- منال المصري:

ارتفعت الحصيلة الضريبية من قناة السويس بنسبة 31.1% خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي (يوليو إلى نوفمبر 2025) على أساس سنوي إلى نحو 45.6 مليار جنيه، وفق التقرير الشهري الصادر لوزارة المالية.

قفزت الإيرادات الضريبية بمعدل 35% خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري على أساس سنوي إلى 961.6 مليار جنيه لتعادل 87.5% من إجمالي إيرادات الموازنة.

نمت إيرادات قناة السويس إيرادات 17.5% خلال أول 5 أشهر من العام المالي إلى نحو ملياري دولار في مؤشر على تحسن معدلات الملاحة بالقناة مع عودة الاستقرار إلى منطقة البحر الأحمر.

قال أسامة ربيع رئيس الهيئة في وقت سابق إن قناة السويس منذ بداية يوليو الماضي وحتى اليوم شهدت عبور 5874 سفينة، بإيرادات قدرها 1.970 مليار دولار.