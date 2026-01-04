مباريات الأمس
"بالكرباج".. بنين تستفز مصر بصورة مهينة لصلاح والمنتخب

كتب : محمد خيري

04:48 م 04/01/2026 تعديل في 04:54 م
أشعلت صفحة تحمل اسم "منتخب بنين" حالة من الغضب بين الجماهير المصرية، قبل ساعات من مواجهة منتخب مصر وبنين، المقررة غدًا ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ونشرت الصفحة، وهي صفحة غير رسمية، صورة مهينة لمنتخب مصر على حساباتها على موقعي إنستجرام وفيسبوك. ظهر في الصورة قائد منتخب بنين يحمل كرباجا فيما يفترش النجم المصري محمد صلاح الأرض، وهو ما اعتبره كثيرون تصرفًا استفزازيًا قبل اللقاء المرتقب.

ومن المقرر أن تُقام المباراة على ملعب أدرار بمدينة أغادير، حيث يسعى منتخب مصر لمواصلة مشواره في البطولة وحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وكان منتخب مصر تأهل لدور الـ16 بعد تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، من انتصارين وتعادل، بعدما فاز على زيمبابوي (2-1)، ثم جنوب أفريقيا (1-0)، قبل التعادل دون أهداف أمام أنجولا في ختام دور المجموعات.

ويأمل منتخب مصر في تجاوز عقبة بنين، ومواصلة المنافسة على اللقب القاري، سعيًا للتتويج بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثامنة في تاريخه.

حساب الاتحاد البنيني قبل مواجهة مصر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

