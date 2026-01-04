جني الأرباح والتوترات الجيوسياسية تدفع مؤشرات بورصة مصر للتراجع اليوم





كتبت- ميريت نادي:

أرجع حسام عيد خبير أسواق المال، تحدث اليهم "مصراوي"، هبوط المؤشر الرئيسي في أولى جلسات العام الجديد يرجع إلى اتجاه المؤسسات المالية للبيع وجني الأرباح، تخوفًا من الأحداث السياسية وظهور أزمات جيوسياسية جديدة مع تصاعد التوترات.

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 في ختام تعاملات اليوم بنسبة 2.23%، ليغلق عند مستوى 40898 نقطة، مسجلًا خسائر تجاوزت 930 نقطة.

وأوضح عيد أن المؤشر الرئيسي تراجع بأكبر نسبة له خلال الأشهر الستة الأخيرة، حيث هبط بنسبة 2.23%، مسجلًا خسائر بلغت نحو 930 نقطة ليصل إلى مستوى 40893 نقطة، وذلك نتيجة الهبوط الحاد في الأسهم القيادية، المدفوعة باتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو البيع وجني الأرباح، وإغلاق بعض مراكزها المالية في الأسهم القيادية، ما أدى إلى انعكاس سلبي على أداء المؤشر الرئيسي.

وتوقع أن يكون سبب اتجاه المؤسسات للبيع في أولى جلسات العام الجديد هو حالة القلق والتخوف بشأن الأحداث السياسية العالمية، والتوترات الجيوسياسية، وظهور عمليات وأزمات جيوسياسية جديدة مع تصعيد الأوضاع والصراعات من الجانب الأمريكي.

وأكد أن السبب الرئيسي يتمثل في اعتقال رئيس فنزويلا اليوم، وهو ما دفع المؤسسات إلى البيع وإغلاق مراكزها في الأسهم القيادية، خوفًا من تصاعد الأحداث وحدوث اضطرابات جيوسياسية جديدة قد تؤثر على حركة الأسهم.