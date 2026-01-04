إعلان

جني الأرباح والتوترات الجيوسياسية تدفع مؤشرات بورصة مصر للتراجع اليوم

كتب : مصراوي

04:31 م 04/01/2026

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كتبت- ميريت نادي:

أرجع حسام عيد خبير أسواق المال، تحدث اليهم "مصراوي"، هبوط المؤشر الرئيسي في أولى جلسات العام الجديد يرجع إلى اتجاه المؤسسات المالية للبيع وجني الأرباح، تخوفًا من الأحداث السياسية وظهور أزمات جيوسياسية جديدة مع تصاعد التوترات.

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 في ختام تعاملات اليوم بنسبة 2.23%، ليغلق عند مستوى 40898 نقطة، مسجلًا خسائر تجاوزت 930 نقطة.

وأوضح عيد أن المؤشر الرئيسي تراجع بأكبر نسبة له خلال الأشهر الستة الأخيرة، حيث هبط بنسبة 2.23%، مسجلًا خسائر بلغت نحو 930 نقطة ليصل إلى مستوى 40893 نقطة، وذلك نتيجة الهبوط الحاد في الأسهم القيادية، المدفوعة باتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو البيع وجني الأرباح، وإغلاق بعض مراكزها المالية في الأسهم القيادية، ما أدى إلى انعكاس سلبي على أداء المؤشر الرئيسي.

وتوقع أن يكون سبب اتجاه المؤسسات للبيع في أولى جلسات العام الجديد هو حالة القلق والتخوف بشأن الأحداث السياسية العالمية، والتوترات الجيوسياسية، وظهور عمليات وأزمات جيوسياسية جديدة مع تصعيد الأوضاع والصراعات من الجانب الأمريكي.

وأكد أن السبب الرئيسي يتمثل في اعتقال رئيس فنزويلا اليوم، وهو ما دفع المؤسسات إلى البيع وإغلاق مراكزها في الأسهم القيادية، خوفًا من تصاعد الأحداث وحدوث اضطرابات جيوسياسية جديدة قد تؤثر على حركة الأسهم.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

حسام عيد البورصة المصرية EGX 30

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

جدل تعديلات الإيجار القديم.. محام يرد: هل يمكن إلغاء القانون؟- فيديو
مع استحقاق الـ 27% بالأهلي ومصر.. تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد
طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة
"انتبهوا.. أمريكا عادت".. وزير الدفاع الأمريكي يحذر العالم
قناة مجانية ناقلة.. موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025
تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية