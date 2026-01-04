مذكرة بين مصر وقطر في مجالات الطاقة والغاز الطبيعي

وقع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مذكرة تفاهم مع المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة في دولة قطر والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة قطر للطاقة، لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، وعلى رأسها مبيعات واستيراد الغاز الطبيعي المسال، وذلك خلال مراسم التوقيع التي أُقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.

وجرى توقيع المذكرة بحضور السفير وليد الفقي، سفير مصر في الدوحة، والمهندس محمود عبد الحميد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، في إطار دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر وقطر بقطاع الطاقة، وفقًا لبيان الوزارة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنويع مصادر إمدادات الغاز الطبيعي، وتوسيع أطر التعاون في توفير شحنات الغاز، بما يدعم آليات تأمين احتياجات الدولة المصرية من الطاقة، بالتوازي مع جهود زيادة الإنتاج المحلي، ويعزز خلق قيمة مضافة تسهم في دعم دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز.

وتجسد المذكرة ترسيخ التعاون الاستراتيجي بين البلدين، في ظل تواجد شركة "قطر للطاقة" بالسوق المصرية، خاصة في منطقة البحر المتوسط، حيث تعمل حاليًا في ست مناطق بحرية، إلى جانب خطط لضخ استثمارات جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة وحفر عدد من الآبار الاستكشافية بالتعاون مع كبرى شركات الطاقة العالمية.

وفي السياق ذاته، وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة قطر للطاقة بنود الآلية التنفيذية لتوريد عدد من شحنات الغاز الطبيعي المسال القطري، يتم تسليمها في مينائي السخنة ودمياط، وفقًا للاتفاق المبرم بين الجانبين، حيث وقعها من الجانب المصري المهندس محمود عبد الحميد، ومن الجانب القطري عبد الله أحمد الحسيني نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق بشركة قطر للطاقة.