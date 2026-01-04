وزارة العمل: توفير فرص عمل جديدة بأجور مجزية في الأردن

(أ ش أ):

أعلنت وزارة العمل توافر فرص عمل جديدة للمصريين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار جهود الوزارة لفتح أسواق عمل خارجية أمام الكوادر المصرية، وتنظيم وتشغيل العمالة بالخارج بالتنسيق مع الدول الشقيقة.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أن الفرص المتاحة تشمل 2 فرصة عمل بمهنة عامل منشار حجر للعمل لدى الشركة الوطنية لصناعة الطوب والحجر، على أن تتوافر في المتقدمين خبرة في مجال الرخام والحجر.

وأكدت أن التقديم متاح إلكترونيًا فقط وطبقًا للشروط الموضحة من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

وشددت على أن هذه الفرص تأتي تنفيذًا للتنسيق المشترك بين وزارتي العمل في مصر والأردن، بما يضمن حقوق العمالة المصرية ويقضي على أية ممارسات غير رسمية في التشغيل، ويحقق بيئة عمل آمنة ومنظمة.

من جانبها، قالت مدير عام الإدارة العامة للتشغيل هبة أحمد "إن الأجر الشهري يتراوح بين 290 إلى 320 دينارًا أردنيًا، وفقًا للخبرة والكفاءة، وذلك طبقًا للشروط والضوابط المعمول بها".