إعلان

وزارة العمل: توفير فرص عمل جديدة بأجور مجزية في الأردن

كتب : مصراوي

05:21 م 04/01/2026

محمد جبران وزير العمل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ش أ):
أعلنت وزارة العمل توافر فرص عمل جديدة للمصريين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار جهود الوزارة لفتح أسواق عمل خارجية أمام الكوادر المصرية، وتنظيم وتشغيل العمالة بالخارج بالتنسيق مع الدول الشقيقة.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أن الفرص المتاحة تشمل 2 فرصة عمل بمهنة عامل منشار حجر للعمل لدى الشركة الوطنية لصناعة الطوب والحجر، على أن تتوافر في المتقدمين خبرة في مجال الرخام والحجر.

وأكدت أن التقديم متاح إلكترونيًا فقط وطبقًا للشروط الموضحة من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

وشددت على أن هذه الفرص تأتي تنفيذًا للتنسيق المشترك بين وزارتي العمل في مصر والأردن، بما يضمن حقوق العمالة المصرية ويقضي على أية ممارسات غير رسمية في التشغيل، ويحقق بيئة عمل آمنة ومنظمة.

من جانبها، قالت مدير عام الإدارة العامة للتشغيل هبة أحمد "إن الأجر الشهري يتراوح بين 290 إلى 320 دينارًا أردنيًا، وفقًا للخبرة والكفاءة، وذلك طبقًا للشروط والضوابط المعمول بها".

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة العمل فرص عمل المملكة الأردنية الهاشمية الأردن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

جدل تعديلات الإيجار القديم.. محام يرد: هل يمكن إلغاء القانون؟- فيديو
مع استحقاق الـ 27% بالأهلي ومصر.. تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك
هل يصدر بنكا الأهلي ومصر شهادات بسعر فائدة 19% مع استحقاق الـ27% غدا؟
طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة
"انتبهوا.. أمريكا عادت".. وزير الدفاع الأمريكي يحذر العالم
قناة مجانية ناقلة.. موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025
تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية