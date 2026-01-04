إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 4 يناير 2026

كتبت- ميريت نادي:

03:10 م 04/01/2026

سعر الذهب

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 6741 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6700 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5862 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 5025 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 46896 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

