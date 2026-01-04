مي عمر تعبر عن حبها لزوجها محمد سامي بطريقة كوميدية مع أبلة فاهيتا

حل المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، السبت، ضيفا برنامج "ليلة فونطاستيك" الذي تقدمه أبلة فاهيتا، على شاشة قناة "إم بي سي مصر" في تمام الساعة التاسعة مساء..

ونشرت الصفحة الرسمية بقناة "MBC مصر" على انستجرام مقطع فيديو من كواليس الحلقة، وظهر خلالها الثنائي وهما يعبران عن حبهما لبعضهما البعض بطريقة كوميدية.

وقامت مي عمر بسؤاله قائلة: "قول مين أوحش ممثل اشتغلت معاه؟".

ليرد عليها محمد سامي وقال: "او تعبري لي عن حبك وانت محولة حبيبتي انا رقصت بلدي احولي يا حبيبتي، انا بحب كل زمايلي ومش هجيب سيرة حد عشان عمري في حياتي ما عملت مشاكل انا مؤدب

وردت مي عمر: "بحبك يا محمد".

آخر تعاونات مي عمر ومحمد سامي الفنية

كانت آخر تعاونات الفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي بمسلسل "إش إش" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

مي عمر تنتظر عرض مسلسل "الست موناليزا".

تنتظر الفنانة مي عمر عرض مسلسل "الست موناليزا" المقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2026.

