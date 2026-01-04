إعلان

فيديو على السوشيال يكشف رعونة سائق بالجيزة.. والشرطة تتحرك

كتب : محمد شعبان

05:35 م 04/01/2026

السائق المشكو في حقه

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تضررت خلاله سيدة من سير قائد ميكروباص برعونة والاصطدام بميكروباص آخر كانت تستقله.

أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص "سارية التراخيص" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها "لا يحمل رخصة قيادة". واعترف بارتكابه الواقعة؛ لانحراف قائد الميكروباص الآخر تجاهه وعدم تمكنه من مفاداته دون حدوث إصابات أو تلفيات، وانصرافه من مكان الواقعة تجنباً لتشاجرهما.

تحفظت الشرطة على السيارة واتخذت الإجراءات القانونية حيال قائدها.

