كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تضررت خلاله سيدة من سير قائد ميكروباص برعونة والاصطدام بميكروباص آخر كانت تستقله.

أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص "سارية التراخيص" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها "لا يحمل رخصة قيادة". واعترف بارتكابه الواقعة؛ لانحراف قائد الميكروباص الآخر تجاهه وعدم تمكنه من مفاداته دون حدوث إصابات أو تلفيات، وانصرافه من مكان الواقعة تجنباً لتشاجرهما.

تحفظت الشرطة على السيارة واتخذت الإجراءات القانونية حيال قائدها.

اقرأ أيضا:

بينهم رئيس الاتحاد.. النيابة تحيل متهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف للمحاكمة

من هم المحالون للمحاكمة في وفاة السباح يوسف محمد؟

4 اتهامات تلاحق المتهمين في واقعة "كمبوند الفردوس" بأكتوبر