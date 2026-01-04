مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

1 1
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

فولهام

1 0
17:15

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

1 0
17:15

ريال بيتيس

جميع المباريات

إعلان

حكيمي أساسيا.. تشكيل منتخب المغرب أمام تنزانيا في ثمن نهائي أمم أفريقيا

كتب : محمد خيري

05:00 م 04/01/2026 تعديل في 06:00 م

منتخب المغرب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة منتخب تنزانيا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويستضيف ملعب مولاي الأمير عبد الله في العاصمة الرباط المواجهة المرتقبة بين المنتخبين، حيث يسعى أسود الأطلس لمواصلة مشوارهم في البطولة والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

تشكيل منتخب المغرب أمام تنزانيا:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي – نايف أكرد – آدم ماسينا – نصير مزراوي

خط الوسط: نايل العيناوي – بلال الخنوس – براهيم دياز – إسماعيل صيباري – عبد الصمد الزلزولي

خط الهجوم: أيوب الكعبي

دكة بدلاء منتخب المغرب: سفيان أمرابط، حمزة إيجامان، سفيان رحيمي، منير المحمدي، إلياس بن صغير، أسامة ترجالين، محمد الشيبي، إلياس أخوماش، جواد الياميق، يوسف النصيري، شمس الدين طالبي، المهدي الحرار، أنس صلاح الدين، عبد الحميد آيت بودلال، يوسف بلعمري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب المغرب نتخب زامبيا أس الأمم الأفريقية باراة المغرب وزامبيا شكيل منتخب المغرب وعد مباراة المغرب لمغرب وتنزانيا شاهدة مباراة المغرب وتنزانيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

جدل تعديلات الإيجار القديم.. محام يرد: هل يمكن إلغاء القانون؟- فيديو
مع استحقاق الـ 27% بالأهلي ومصر.. تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك
هل يصدر بنكا الأهلي ومصر شهادات بسعر فائدة 19% مع استحقاق الـ27% غدا؟
طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة
"انتبهوا.. أمريكا عادت".. وزير الدفاع الأمريكي يحذر العالم
قناة مجانية ناقلة.. موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025
تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية