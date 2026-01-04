كشف وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة منتخب تنزانيا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويستضيف ملعب مولاي الأمير عبد الله في العاصمة الرباط المواجهة المرتقبة بين المنتخبين، حيث يسعى أسود الأطلس لمواصلة مشوارهم في البطولة والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

تشكيل منتخب المغرب أمام تنزانيا:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي – نايف أكرد – آدم ماسينا – نصير مزراوي

خط الوسط: نايل العيناوي – بلال الخنوس – براهيم دياز – إسماعيل صيباري – عبد الصمد الزلزولي

خط الهجوم: أيوب الكعبي

دكة بدلاء منتخب المغرب: سفيان أمرابط، حمزة إيجامان، سفيان رحيمي، منير المحمدي، إلياس بن صغير، أسامة ترجالين، محمد الشيبي، إلياس أخوماش، جواد الياميق، يوسف النصيري، شمس الدين طالبي، المهدي الحرار، أنس صلاح الدين، عبد الحميد آيت بودلال، يوسف بلعمري.