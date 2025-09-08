كتب- أحمد الخطيب:

كشف رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، مؤسس "إعمار العقارية"، أن حجم استثمارات مجموعته في مصر وصل إلى 35 مليار دولار موزعة على مشروعات متعددة، أبرزها مشروع "مراسي البحر الأحمر" الذي جرى توقيع عقوده أمس مع الحكومة المصرية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمقر العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان العبار قد صرح في مقابلة سابقة مع العربية بزنس أن مصر لديها خطط طموحة لمضاعفة عدد الغرف الفندقية خلال السنوات المقبلة، معتبرًا أن هذه التوسعات ستجعل السياحة ركيزة أساسية للنمو وتفتح المجال أمام استثمارات ضخمة تضاهي ما تحقق في الأسواق العالمية.

وقال إن القطاع الفندقي في مصر أفضل من القطاع العقاري المصري، ولا بد أن يصل عدد السياح في مصر إلى 70 مليون سائح سنوياً بدلاً من نحو 15 مليون سائح حالياً.

وأكد العبار أن السوق المصرية بما تملكه من قاعدة سكانية كبيرة وقوة شرائية متنامية، توفر فرصًا واسعة للتنوع الاستثماري، مشددًا على أن الاعتماد على قطاع واحد يعرض الشركات لمخاطر كبيرة، بينما التوسع في قطاعات متعددة يضمن استقرارًا ونموًا مستدامًا.

ويأتي مشروع مراسي البحر الأحمر كأحدث استثمارات "إعمار مصر" بعد نجاح تجربة "مراسي الساحل الشمالي" التي وضعت المنطقة على خريطة السياحة العالمية.

ويمتد المشروع على مساحة تتجاوز 2400 فدان بالقرب من مطار الغردقة، ليشكل نقلة نوعية للبحر الأحمر، من خلال مزيج يجمع بين الضيافة الفاخرة وأنماط المعيشة الراقية.

المخطط أن يضم المشروع فنادق ومنتجعات فاخرة، مراسي ومعالم سياحية وترفيهية، إضافة إلى مناطق سكنية وتجارية، بما يرسخ من مكانة البحر الأحمر كوجهة سياحية واستثمارية عالمية. كما يتوقع أن يسهم في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ودعم قطاعات حيوية مثل الضيافة والتجزئة والخدمات اللوجستية، في إطار رؤية تستهدف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.