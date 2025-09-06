خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البيض والأسمنت وانخفاض الدواجن والذهب

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار البيض، والأسمنت، والعدس، خلال تعاملات اليوم السبت 6-9-2025، بينما انخفضت أسعار الدواجن، والحديد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تتراجع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

