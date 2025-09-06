إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البيض والأسمنت وانخفاض الدواجن والذهب

02:29 م السبت 06 سبتمبر 2025

خريطة الأسعار اليوم

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار البيض، والأسمنت، والعدس، خلال تعاملات اليوم السبت 6-9-2025، بينما انخفضت أسعار الدواجن، والحديد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تتراجع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

83 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع العدس.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يتراجع بمنتصف تعاملات السبت

أسعار البيض الأسمنت
