كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، بدء إنطلاق فعاليات معرض التجارة البينية الأفريقية (IATF2025)، الذي يُقام في الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر 2025 في الجزائر.

على مدار سبعة أيام، سيجتمع أكثر من 35 ألف مندوب وألفي عارض من 140 دولة في العاصمة الجزائرية، مما يُتيح سوقًا عالمية من المتوقع أن تُطلق صفقات تجارية واستثمارية تتجاوز قيمتها 44 مليار دولار.

ويأتي المعرض الأفريقي البيني بالتعاون بين "أفريكسيم بنك" بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (أفكفتا)، عن التشكيلة الرسمية للمتحدثين المرموقين في

وأشار البنك إلى أن جدول الأعمال يأتي بمحادثات تغير قواعد اللعبة ومفاوضات رفيعة المستوى وعروض ثقافية نابضة بالحياة مصممة جميعها لتسريع تكامل أفريقيا وتحولها الاقتصادي في ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

يُفتتح المعرض بيوم القمة الرئاسية، بحضور عبد المجيد تبون رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية إلى جانب الرئيس النيجيري السابق ورئيس المجلس الاستشاري لـ IATF، والرئيس أولوسيجون أوباسانجو، وبطل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية محمدو إيسوفو، الرئيس السابق للنيجر، والعديد من رؤساء الدول والحكومات من مختلف الدول الأفريقية والكاريبية.

وسينضم إليهم رئيس أفريكسيم بنك بنديكت أوراما، والأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وامكيلي ميني، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، مما يمهد الطريق لأسبوع من الأفكار الجريئة والإجراءات الحاسمة.