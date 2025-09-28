شراء الذهب من تطبيق بالموبايل.. خطوة جديدة تثير الجدل بين الخبراء

حذر عدد من خبراء الذهب تحدث إليهم مصراوي من المخاطر المرتبطة بشراء المعدن النفيس عبر الإنترنت، مشددين على أن الذهب سلعة ثمينة تتطلب إجراءات دقيقة لضمان حقوق المستهلك.

جاء ذلك بعد أن أعلنت شركة أورنچ مصر إطلاق خدمة جديدة لشراء وبيع الذهب رقميًا بالتعاون مع منصة "منجم " (mnGm)، عبر تطبيق My Orange، مع إتاحة الدفع المباشر من خلال محفظة أورنچ كاش، لتكون بذلك أول شركة محمول في مصر تقدم هذه الخدمة.

وتتيح الخدمة لعملاء أورنچ الحاليين والجدد شراء وبيع الذهب بداية من 5 جنيهات فقط، مع فرصة الحصول على كاش باك يصل إلى 100 جنيه عند أول عملية شراء بقيمة 500 جنيه أو أكثر في كل شهر، يمكن الاستفادة به في شحن الرصيد أو دفع الفواتير أو تجديد الباقات.

خبراء: الذهب سلعة لا تُشترى عبر الإنترنت

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، لـ"مصراوي"، إن شراء الذهب أونلاين يحمل مخاطر، حيث أن المشتري لا يرى القطعة قبل دفع قيمتها، مما قد يؤدي لعدم مطابقة المواصفات أو حدوث مشكلات في الفاتورة.

وأكد أن الأفضل هو الشراء المباشر من المتاجر المعتمدة لأنه أكثر أمانًا ويمنح المشتري ثقة واطمئنانًا.

وأوضح أنه إذا لجأ المشتري للتعامل من خلال الانترنت فعليه التأكد من ضرورة أن يكون المنتج مختومًا بأختام الدمغة والموازين الرسمية، وأن يتم إصدار فاتورة معتمدة تتضمن اسم المشتري والبائع، العيار، الوزن، وعنوان البائع الرسمي أو معلومات الجهة المتعامل معها.

وأضاف واصف أمين، رئيس شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي"، أن الاستثمار في الذهب يتطلب مشاركة مباشرة من المستثمر نفسه: "من يريد وضع أمواله في الذهب يجب أن يشتري ويبيع بنفسه، لأنه بطبيعته لن يقبل المخاطرة أو احتمال الخسارة".

وأشار إلى أن الثقافة السائدة في مصر، خاصة لدى الفئات البسيطة، تجعل من الضروري التأكد من الذهب أمام أعينهم قبل الدفع، حتى لا يتعرضوا لمشكلات مالية.

وشدد ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، في تصريحات سابقة لـ"مصراوي"، على أن الذهب سلعة ثمينة لا يتم شراؤها عبر الإنترنت، خاصة مع تخطي الجرام الـ4ـ آلاف.

وأوضح أن الشراء من المتاجر المعتمدة يضمن للمستهلك الحصول على فاتورة رسمية تحتوي على كافة بيانات المنتج، من وزن وعيار وسجل المرتجعات، وهو ما يحمي حقوق المشتري قانونيًا ويؤكد سلامة المعاملة.

