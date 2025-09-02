كتبت – دينا كرم:

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن أسعار الأرز تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مسجلة أدنى مستوياتها منذ نحو 3 سنوات، مدفوعة بزيادة المعروض المحلي وتغير أنماط استهلاك الأسر المصرية.

وأضاف أن أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة يتراوح بين 12 و 13 ألف جنيه، بينما الأرز الشعير العريض الحبة يتراوح بين 15 و16 ألف جنيه للطن.

وأوضح شحاتة أن الأرز الأبيض الرفيع الحبة يتراوح سعره بين 20 إلى 21 ألف جنيه للطن، والأرز الأبيض عريض الحبة يتراوح سعره بين 25 و26 ألف جنيه.

وأشار شحاتة إلى أن انخفاض الأسعار يصب في مصلحة المستهلك، لكنه حذر من استمرار التراجع الحاد بما قد يضر بالمزارعين ويؤثر على مدى التوسع في زراعة الأرز خلال المواسم المقبلة، مؤكدًا على ضرورة تحقيق التوازن بين المستهلك والمنتج.

وتابع شحاته أن أنماط المستهلكين تغيرت وانخفضت معدلات الشراء فالمعظم يتجه لشراء الوجبات الجاهزة، مما يعزز من زيادة المعروض في الأسواق بالتالي انخفاض الأسعار.

وقال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان في وقت سابق إن إنتاج مصر من الأرز هذا العام بلغ نحو 6.6 مليون طن من الشعير وقرابة 4 ملايين طن من الأرز الأبيض، إضافة إلى المخزون المتبقي من الموسم الماضي يقدر بنحو 400 ألف طن.

وأوضح المنوفي أن هذه الكميات عززت المعروض في الأسواق، مما دفع الأسعار إلى التراجع، متوقعًا أن تهبط أسعار أرز الشعير إلى 12 و14 ألف جنيه للطن منتصف سبتمبر الجاري.

وأضاف أن صادرات الأرز المصري ارتفعت بنسبة 56% خلال أول 5 أشهر من 2025، وهو ما يعكس جودته، لكنه شدد على أهمية الحفاظ على توازن السوق المحلي مع استمرار فتح منافذ للتصدير.

