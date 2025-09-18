كتب- أحمد الخطيب:

انخفضت أسعار البطاطس، والبيض، والزيت، والسمك البلطي، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الخميس 18-9-2025، بينما انخفضت أسعار الدواجن، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

