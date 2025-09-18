إعلان

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

10:59 ص الخميس 18 سبتمبر 2025

اسعار السمك

كتب- أحمد الخطيب:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الخميس 18-9-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 76 و80 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 90 و170 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 60 و240 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

