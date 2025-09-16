كتبت- أمنية عاصم:

حققت صناديق الذهب الثلاثة بالبورصة المصرية نموًا يصل إلى 5.50% خلال شهرين؛ مدعومة بالتحركات القوية لأسعار الذهب العالمي.

حقق سعر الذهب عالميا زيادات متتالية بدعم سعى المستثمرين نحو التحوط من حالة اللايقين الناتجة عن توقعات اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى نحو خفض سعر الفائدة.

بحسب بلومبرج، قفزت أوقية الذهب خلال تعاملات اليوم بنحو 0.44% إلى 3.695 دولار خلال تعاملات اليوم- تعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) لتسجل مستوى قياسي جديد.

ويمتلك السوق المحلي 3 صناديق للاستثمار في الذهب، يشمل "إي زد- جولد (AZ-Gold) و"سبائك" و"دهب".

وقفز حجم الاستثمارات في صناديق الذهب الثلاثة إلى نحو 2.1 مليار جنيه بعدد 200 ألف عميل منذ إطلاقها وحتى 6 مايو الماضي، وفقًا لآخر بيان صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

أسعار وثائق الذهب في 3 صناديق استثمار حتى كتابة هذا التقرير:

1-صندوق (A_Z) جولد

الشركة التي تدير الصندوق: أزيموت للاستثمار.

سعر الوثيقة: ارتفع 4.5% إلى 19 جنيها و35 قرشا.

الحد الأدنى للاكتتاب: يبلغ 100 وثيقة ما يعادل (1935 جنيه حتى كتابة هذا التقرير).

مواعيد الشراء: من الاثنين للخميس.

استرداد: يمكن استرداد الوثائق أو جزءًا منها من الاثنين للخميس.

2- صندوق "سبائك"

الشركة التي تدير الصندوق: بلتون المالية القابضة وإيفولف للاستثمار في الذهب.

سعر الوثيقة : زاد 4.8% إلى 134 جنيه و67 قرشا.

الحد الأدنى للاكتتاب: 10 وثائق ما يعادل (1346.7جنيه حتى كتابة هذا التقرير).

مواعيد الشراء: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء.

مواعيد الاسترداد: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء.

3- صندوق "دهب"

الشركة التي تدير الصندوق: الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية وإيفولف للاستثمار في الذهب.

سعر الوثيقة: ارتفع 5.5% إلى 143 جنبها و26 قرشا.

الحد الأدنى للاكتتاب: 10 وثائق ما يعادل (ما يعادل 1432.6 جنيه حتى كتابة هذا التقرير).

مواعيد الشراء: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء.

مواعيد الاسترداد: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء.

