كتبت- دينا كرم:

شهد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، التوقيع على ثلاث اتفاقيات بترولية جديدة للهيئة المصرية العامة للبترول مع عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز، باستثمارات تزيد عن 121 مليون دولار.

ووفق بيان الوزارة اليوم، فإن توقيع الاتفاقيات يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لزيادة الاستثمارات وجذب شركاء عالميين للبحث عن البترول والغاز في مصر.

وتهدف الاتفاقية الاولى إلى إعادة إسناد منطقة شمال سيناء البحرية لشركات برينكو مصر، باستثمارات قدرها 46 مليون دولار لحفر 3 آبار ومنحة توقيع مليون دولار، ووقعها صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى لهيئة البترول مع رأفت البلتاجى، المدير العام وممثلا عن شركات برينكو.

والاتفاقية الثانية هي اتفاقية التزام بمنطقة شرق الحمد لصالح شركة دراجون أويل الاماراتية عقب فوزها بمزايدة الهيئة المصرية العامة للبترول، باستثمارات تبلغ 40.5 مليون دولار لحفر 3 آبار، ومنحة توقيع قيمتها 4.5 مليون دولار، ووقعها الرئيس التنفيذى لهيئة البترول صلاح عبدالكريم مع طيب حوير، المدير التنفيذي لعمليات الشركة.

والاتفاقية الثالثة مع شركة أباتشى العالمية خاصة بالمنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية بإضافة 5 مناطق بحث جديدة، باستثمارات تصل إلى 35 مليون دولار، تشمل حفر 14 بئراً، ومنحة توقيع قيمتها 25 مليون دولار، وقعها الرئيس التنفيذى للهيئة مع جريج ماكدانيال النائب الأول لرئيس شركة اباتشى للأصول الدولية ومديرها العام فى مصر .

وأكد كريم بدوي أن هذه الاتفاقيات تعكس الثقة المتزايدة من جانب الشركات العالمية في مناخ الاستثمار بقطاع البترول المصري، وتبرز نجاح الوزارة في طرح مزايدات جاذبة وتطبيق سياسات تحفيز ساهمت في فتح آفاق جديدة للبحث والاستكشاف ، بما يدعم خطط الوزارة لزيادة الإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلي.