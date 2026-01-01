إعلان

قفزة 33% في مصروفات الحكومة خلال 5 أشهر من العام المالي الحالي.. لماذا؟

كتب : منال المصري

01:46 م 01/01/2026

وزارة المالية المصرية

قفز إجمالي مصروفات الحكومة بموازنة مصر بنحو 32.6% خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي على أساس سنوي (يوليو إلى نوفمبر 2025) إلى 1.83 تريليون جنيه.

وبحسب التقرير الشهري لوزارة المالية، فإن ارتفاع المصروفات جاء بشكل أساسي لارتفاع تكلفة فوائد الدين بأكثر من 45% خلال نفس الفترة إلى نحو 1.06 تريليون جنيه لتعادل نحو 58% من إجمالي المصروفات.

كما ارتفع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 9.5% إلى نحو 263.6 مليار جنيه، وزاد شراء السلع والخدمات بنحو 2.6% خلال فترة المقارنة إلى نحو 70.6 مليار جنيه.

كما ارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.1% ليصل 270 مليار جنيه، وقفز الإنفاق المخصص لدعم السلع التموينية بنحو 40% أو 16.5 مليار جنيه إلى 58.7 مليار جنيه.

