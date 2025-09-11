معرض "نيبو" للذهب يخصص جناحًا للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال

كتبت- دينا خالد:

قالت إدارة معرض الذهب والمجوهرات المصري NEBU for Gold & Jewellery Expo، إنها خصصت مساحات مدعومة للعلامات التجارية الناشئة ضمن فعاليات الدورة الخامسة للمعرض، المقرر انعقادها خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر المقبل.

وقالت اللجنة المنظمة، إن الدعم المقدم يتجاوز 60% من تكلفة المشاركة، بتمويل من الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بهدف تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة من تطوير قدراتهم الإنتاجية والتسويقية، وفتح آفاق للتواصل مع الأسواق الدولية.

شروط المشاركة في معرض الذهب والمجوهرات المصري NEBU for Gold & Jewellery Expo

وتشترط إدارة المعرض أن تكون العلامة التجارية مسجلة وذات كيان رسمي (سجل تجاري وبطاقة ضريبية)، وأن تضم الأعمال المشاركة بنسبة لا تقل عن 75% من الذهب أو الفضة أو المعادن المطلية، مع السماح بوجود نسب محدودة من خامات أخرى مثل النحاس المطلي بالذهب أو البلاديوم، بحسب بيان من الشعبة اليوم.

وتتيح الشركة المنظمة للمشروعات الناشئة جناحًا خاصًا بمساحات تبدأ من 6 أمتار مربعة، مخصصًا لرواد الأعمال والمصممين الشباب.

دعم الصناعة المحلية

أكد هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، أن المعرض يمثل منصة مهمة لتمكين المواهب الجديدة وضخ دماء جديدة في السوق المصري والعالمي المتعطش للتصميمات المصرية التراثية المميزة، مضيفًا أن الشعبة تسعى لربط هؤلاء المبدعين بمجتمع الصناعة محليًا ودوليًا.

من جانبه، شدد أسامة الجلا، سكرتير عام الشعبة، على أهمية التكامل بين المصانع الكبرى القادرة على الإنتاج الكمي والمشروعات الصغيرة المتخصصة في التصميمات اليدوية الفريدة، مشيرًا إلى أن المعرض يفتح نافذة حقيقية لتوسيع فرص التصدير ودعم العلامات الناشئة.

وقال كريم شلبي، المدير التنفيذي لشركة VISION FAIRS المنظمة للمعرض، إن التجربة أثبتت نجاحها في الدورات السابقة، إذ استفاد المشاركون من الاطلاع على أحدث المعروضات المحلية والعالمية، إلى جانب ورش عمل ومحاضرات يقدمها خبراء التسويق والصناعة لمساعدتهم على تطوير علاماتهم التجارية.

وأتاحت إدارة المعرض رابطًا إلكترونيًا مخصصًا لتلقي طلبات المشاركة والاستفسارات، عبر الموقع الرسمي للمعرض nebugoldexpo.com، وذلك لتسهيل إجراءات التسجيل أمام أصحاب العلامات التجارية الناشئة ورواد الأعمال.