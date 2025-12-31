البورصة المصرية تحقق أداء استثنائيا خلال 2025.. فماذا نعرف؟

اتفق خبراء سوق المال، الذين تحدثوا مع "مصراوي"، حول أن البورصة المصرية حققت أداءً استثنائيًا خلال عام 2025، حيث سجل المؤشر الرئيسي مستويات تاريخية غير مسبوقة عند 42 ألف نقطة، ونما رأس المال السوقي بنسبة تجاوزت 35%.

جاء ذلك بدعم دخول طروحات جديدة وتفعيل آليات حديثة لزيادة كفاءة السوق، وهو ما أدى إلى ارتفاع التدفقات المالية وزيادة عدد المستثمرين بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي.

كان إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، قال في وقت سابق، إن مؤشرات البورصة حققت أداءًا قويًا خلال العام الجاري، حيث ارتفع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 60%، بينما صعد مؤشر EGX30 بنحو 42%، وهي من بين أعلى معدلات النمو المسجلة عالميًا.

وأضاف عزام أن عدد العمليات المنفذة بالسوق تجاوز 145 ألف عملية خلال آخر 22 جلسة، وهو ما يعكس تنامي عمق السوق وزيادة مشاركة المستثمرين.

أداء المؤشر الرئيسي EGX30 خلال عام 2025

يرى حسام عيد، خبير سوق المال، أن المؤشر الرئيسي حقق ارتفاعًا ملحوظًا تجاوز 40%، حيث صعد من مستوى 29 ألف نقطة، ونجح خلال آخر تعاملات عام 2025 في تحقيق قمم تاريخية جديدة، ليتخطى 42 ألف نقطة.

وأكد أن صعود المؤشر الرئيسي جاء مدعومًا باتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي نحو التيسير النقدي واتباع سياسة أكثر مرونة، من خلال خفض أسعار الفائدة بنسبة 7.25%، ما أدى إلى استمرار تدفق السيولة من المؤسسات المالية إلى سوق الأسهم، سواء على أسهم المؤشر الرئيسي أو مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال، أن متوسط عدد المتعاملين يوميًا ارتفع ليصل إلى 1157 عميلًا، بنسبة نمو بلغت 22%، كما زاد عدد المستثمرين المقيدين بنسبة 112% مقارنة بالعام الماضي.

وأضافت أن متوسط قيم التداولات اليومية تجاوز 5.5 مليار جنيه خلال العام.

وأشارت حنان رمسيس إلى ارتفاع إجمالي زيادات رؤوس أموال الشركات وإصدارات الأسهم إلى 65 مليار جنيه، مقارنة بـ25 مليار جنيه في العام الماضي، بمعدل نمو بلغ 53%.

وأضافت أن رأس المال السوقي للبورصة نما بنسبة 39% منذ بداية العام.

وأوضحت رمسيس أن القاعدة الاستثمارية شهدت توسعًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد المستثمرين الجدد 147 ألف مستثمر، بزيادة قدرها 20%، ويمثل الشباب من الفئة العمرية 18 إلى 45 يومًا نحو 80% من هؤلاء المستثمرين.

واتفق معها حسام عيد، مؤكدًا أن رأس المال السوقي حقق ارتفاعات كبيرة نتيجة صعود قيم وأسعار أسهم الشركات المدرجة في مختلف القطاعات.

وأضاف أن رأس المال السوقي سجل خلال عام 2025 نحو 2 تريليون و969 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 36%، مع زيادة عدد المستثمرين بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، ليصل عددهم إلى 276 ألف مستثمر.

دخول شركات جديدة خلال 2025

أوضحت حنان رمسيس أنه خلال عام 2025 ارتفع عدد الشركات المقيدة بالبورصة ليصل إلى 250 شركة موزعة على 18 قطاعًا، حيث تم قيد 7 شركات جديدة، منها 5 شركات بالسوق الرئيسي وشركتان بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ رأس المال السوقي ما يعادل 16% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال حسام عيد إن قطاع العقارات تصدر القطاعات خلال العام، مدفوعًا بالتقلبات النقدية وزيادة الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع، وهو ما انعكس إيجابيًا على تدفقات المؤسسات المالية المصرية والعربية والأجنبية.

وأضاف أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية شهد أيضًا ارتفاعات ملحوظة خلال عام 2025، إلى جانب قطاع البنوك، خاصة البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر في مؤشر EGX30، والذي سجل مستويات تاريخية مرتفعة، ما ساهم في زيادة رأس المال السوقي للبورصة.

