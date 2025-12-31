إعلان

المؤشر الرئيسي للبورصة يرتفع بختام جلسة اليوم الأربعاء

كتبت- ميريت نادي

03:52 م 31/12/2025

البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.33% عند مستوى 41828 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14 %، وصعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.18%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 8 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 8 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 23.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.10% عند مستوى 41689 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

البورصة البورصة المصرية مؤشر EGX 70

