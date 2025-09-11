استعلم عن بطاقتك.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر

كتبت- دينا خالد:

ستبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف مبالغ شهرية من الدعم النقدي "تكافل وكرامة" للمستفيدين يوم الاثنين المقبل.

ويمكن للمستفيدين من البرنامج الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، من خلال:

1- زيارة صفحة الاستعلام على موقع وزارة التضامن الاجتماعى الإلكتروني هنا

2-أدخل الرقم القومي لصاحب بطاقة تكافل وكرامة في الجزء المخصص له.

3-ثم الضغط على زر "استعلام".

ويتم تقديم الدعم النقدي لإجمالي 5.2 مليون أسرة من الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريباً، حيث هناك 4.7 مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة بإجمالي تكلفة تبلغ 41 مليار جنيه سنوياً، فضلا عن 500 ألف أسرة ممولة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي