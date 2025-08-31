وكالات

أعلن منزل الرئيس الأمريكي السابق وودرو ويلسون، في برينستون، للبيع بمليوني دولار فوق قيمته السوقية، في حين يعرض منزل رئاسي آخر في نفس الضاحية الخضراء للبيع بسعر يتناسب مع مكانته التاريخية.

وعرض المنزل ذو الطراز التودوري الإحيائي، الذي يضم سبع غرف نوم وخمسة حمامات ونصف، للبيع في مايو الماضي بسعر 6.5 مليون دولار.

يقع المنزل المكون من 3 طوابق في 82 Library Place، والذي بني عام 1896 على مساحة ثلاثة أرباع الفدان، ويتميز بأبواب مزججة ملونة وبيت زجاجي ومصعد طعام وشرفتين تطلان على نافورة وبركة أسماك كوي.

وصرحت وسيط العقارات في سوثبيز، باربرا بلاكويل، أن المنازل الرئاسية تحمل قيمة مضافة تزيد من اهتمام المشترين وأسعار البيع.

جدير بالذكر أن السيدة الأولى إلين أكسون ويلسون ساهمت في تصميم هذا المنزل، وهو أحد المنازل العديدة التي امتلكها ويلسون في عدة ولايات.

وأكد المؤرخ جون ميلتون كوبر الابن، مؤلف سيرة وودرو ويلسون، أن هذا المنزل يعكس بصمة الزوجين الشخصية، فالسيدة الأولى لم تكن مهندسة محترفة لكنها كانت فنانة موهوبة.

وبالمقارنة، بيع منزل الرئيس الأمريكي السابق جروفر كليفلاند في برينستون في 8 أغسطس بمبلغ 5.28 مليون دولار بعد عام من عرضه للبيع.

كان هذا القصر الجورجي المكون من 6 غرف نوم و7 حمامات قد بني أصلا عام 1854، وأطلق عليه كليفلاند اسم "ويستلاند" تكريما لصديقه أندرو ويست، أستاذ جامعة برينستون. ويحمل المنزل اليوم تصنيفا كمعلم تاريخي وطني.

جدير بالذكر، أن ويلسون شغل منصب رئيس جامعة برينستون قبل انتخابه حاكما لنيوجيرسي عام 1911، ثم رئيسا للولايات المتحدة لاحقا.

وخضع منزله لتوسعات كبيرة على مر السنين، إذ صرح المؤرخ كوبر، أنه أصبح "ضعف حجمه الأصلي".

وتظل هذه المنازل الرئاسية شواهد حية على التاريخ، حيث ستشهد حدائق منزل ويلسون مشاركة في جولة حدائق برينستون المقررة في 13 سبتمبر القادم، وفقا لروسيا اليوم.