وزير الاتصالات: إنتاج أكثر من 10 ملايين جهاز محمول في العام الحالي

كتب : آية محمد

09:44 م 28/12/2025

عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن مصر نجحت في جذب 15 علامة تجارية عالمية كبرى متخصصة في تصنيع الهواتف المحمولة، بنسبة مكون محلي تجاوزت 40%.

وأضاف خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة صناعة الاتصالات التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه تم إنتاج أكثر من 10 ملايين جهاز محمول خلال العام الحالي مقارنة بـ3.3 ملايين جهاز في العام الماضي.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة نوعية غير مسبوقة، حيث تحول إلى قطاع خدمي إنتاجي يسهم بفاعلية في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن القطاع حقق أعلى معدلات نمو على مستوى الدولة للعام السابع على التوالى، بنسبة تتراوح بين 14% - 16%، مع ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 6%.

