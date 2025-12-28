كتبت- منال المصري:

أعلنت شركة كومباني إيسترن "الشرقية للدخان" ارتفع صافي الأرباح خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنحو 18% على أساس سنوي إلى 2.152 مليار جنيه.

وبحسب إفصاح الشركة للبورصة اليوم، فإن صافي إيرادات الشركة ارتفع بنحو 31% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 2.5 مليار جنيه.

كما حققت الشركة إجمالي مبيعات قبل احتساب الضرائب بنحو 29.5 مليار جنيه تقريباً مقابل 24 مليار جنيه بنفس الفترة العام السابق بزيادة 23%.