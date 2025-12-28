إعلان

مساهمو الأقلية في "النيل للأشعة" يتقدمون بعرض لشراء حصة بنك مصر

كتب : دينا خالد

11:28 م 28/12/2025

النيل للأشعة

أعلن مساهمو الأقلية في شركة النيل للأشعة عن تقدمهم بعرض رسمي لشراء حصة بنك مصر في الشركة وذلك بسعر السهم العادل.

وبحسب بيان صادر عن مساهمي الأقلية، جاء ذلك عقب فشل المفاوضات بين الطرفين على مدار شهرين، رغم التوصل إلى اتفاق مبدئي لم يتم اعتماده من قبل مجلس إدارة شركة مصر كابيتال المملوكة لبنك مصر.

وأضاف البيان، أن هذا العرض يأتي في ظل سيطرة بنك مصر على مجلس إدارتها من خلال 6 أعضاء من أصل 7 أعضاء، إلى جانب تعيين عضو منتدب تابع له.

وأوضح البيان، أنه تم تعيين مكتب محاماة متخصص للتفاوض بشأن الصفقة وفق أسس تقييم عادلة وشفافة، مؤكدًا أن خروج بنك مصر من هذا الاستثمار يتماشى مع "سياسة ملكية الدولة" والتوجهات الإصلاحية التي تدعمها "اتفاقيات صندوق النقد الدولي"

وأكد بيان مساهمو الأقلية، على أن عرض الشراء يمثل – من وجهة نظر مساهمي الأقلية –الفرصة الأخيرة لاستمرار مؤسسة رعاية صحية وطنية مشهود لها بالكفاءة.

النيل للأشعة بنك مصر

