سعر الذهب في مصر يحطم أرقامه القياسية ويقفز بحلول التعاملات المسائية

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 25 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأحد 28-12-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4063 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5224 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6095 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6965 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 48760 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 69650 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 216611 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 348250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.20% إلى نحو 4533 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.