كتبت- منال المصري:

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه تم خلال العام المالي الماضي صرف ٦٤٢ مليار جنيه على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجًا بنمو سنوي ١٢٪، وقد تم التركيز على برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم.



وأضاف الوزير، فى مؤتمر صحفي، أنه تم إنفاق ١٦٥,٤ مليار جنيه لدعم السلع التموينية خلال العام المالي الماضي بنسبة نمو سنوي ٢٤٪، وصرف ٤٣,٢ مليار جنيه لبرامج ومبادرات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة بنسبة نمو ٢٢,٨٪ على نحو يسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين الأكثر احتياجًا بقدر الإمكان.



وأشار الوزير، إلى أنه تم توجيه ١٤٢,٧ مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بنمو سنوي ٥,٨٪، لافتًا إلى دعم نقل الركاب

بـ ٢,٥ مليار جنيه بنسبة نمو ١٠,٤٪ بالإضافة إلى ١,٣مليار جنيه لإحلال المركبات وتعزيز التحول الأخضر.







