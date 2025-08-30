وزير المالية: نعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين

كتبت- منال المصري:

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنهم يعملون على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية، مشيرا إلى أنهم حققوا نتائج مالية جيدة خلال العام المالي الماضي، لصالح "الناس والاقتصاد" بشراكة قوية مع القطاع الخاص.

وقال الوزير، في مؤتمر صحفى لاستعراض نتائج الأداء المالي لعام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، إن الأمور تتحسن بقوة في المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وقد انعكس ذلك في توجيه موارد إضافية لبعض الخدمات الأساسية التي تهم المواطنون.

وأشار كجوك، إلى أننا لم نضغط المصروفات العامة بل قمنا بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية لصالح المواطنين.

وأشار الوزير، إلى أننا نؤدي دورًا مؤثرًا في دفع النشاط الاقتصادي والأنشطة الصناعية والتصديرية وتشجيع نمو القطاع الخاص بمبادرات أكثر استهدافًا وتخفيزًا.

"وقد سهَّلنا على شركائنا من مجتمع الأعمال وخففنا عنهم الأعباء الضريبية وبثقتهم وتجاوبهم تضاعفت إيراداتنا دون فرض ضرائب جديدة" وفق الوزير.