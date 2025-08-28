إعلان

سعر الذهب في مصر بحلول التعاملات المسائية اليوم 28-8-2025

07:04 م الخميس 28 أغسطس 2025

سعر الذهب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الخطيب:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بحلول التعاملات المسائية الخميس 28-8-2025، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3083 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 3964 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4625 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 5285 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 37000 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52850 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 164363 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 264250 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.39% إلى نحو 3410 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر الذهب اللحظي سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عالميا سعر سبيكة الذهب سعر جرام الذهب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

المركزي: التضخم سيواصل التراجع بمتوسط 14% و15% بنهاية في 2025
لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة