باب البحر.. وجهتك لتشتري حلوى المولد بأسعار في متناول اليد

مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف، تبدأ الأحياء الشعبية في القاهرة والمحافظات في اكتساب طابع خاص، حيث تنتشر ألوان الحلوى التقليدية على الأرصفة وداخل المحال، لتعلن عن واحدة من أهم العادات التي يحرص المصريون على إحيائها كل عام.

في جولة لـ"مصراوي" داخل شارع باب البحر بمحافظة القاهرة، أحد أشهر الشوارع على مستوى الجمهورية في صناعة وبيع حلوى المولد، رصدنا تنوع الآراء بين المواطنين والتجار حول الأسعار والإقبال.

لا يمر المولد دون الحلوى.. لكن الكميات أقل

قال محمود عبد النبي، موظف حكومي يبلغ من العمر 40 عامًا، إن شراء حلوى المولد عادة سنوية اعتاد عليها مع أسرته، مؤكدًا أنه يحرص كل عام على شراء احتياجاته من نفس الشارع لأن أسعاره غالبًا ما تكون أفضل من غيره.

وأضاف أن أسعار هذا الموسم تبدو مقبولة نسبيًا، لكنه يشتري بقدر استطاعته في ظل الظروف المادية لأسرته المكونة من أربعة أفراد، مضيفًا: "لا يمكن أن يمر المولد النبوي دون شراء الحلوى والاحتفال، لكن الظروف تختلف من عام لآخر".

واتفق معه سيد عبد العاطي، صاحب مطعم مأكولات شعبية يبلغ من العمر 60 عامًا، الذي يرى أن الأسعار في المناطق الشعبية معقولة ومناسبة للجميع، على عكس بعض المحال الشهيرة التي وصف أسعارها بـ"الصادمة والمبالغ فيها".

وأوضح أنه جرب الشراء من أحد المحال الكبرى العام الماضي ولم يجد فرقًا في الطعم أو الجودة مقارنة بما يُباع في الأسواق الشعبية، قائلاً: "الجودة متقاربة، لكن الأسعار هنا أفضل بكثير".

وقالت فاطمة عبد الشافي، ربة منزل تبلغ من العمر 45 عامًا، إنها اضطرت هذا العام لشراء علبة حلوى وزنها 2 كيلو مقابل 275 جنيهًا، مشيرة إلى أن الأسعار أغلى من الأعوام السابقة، لكنها لا تستطيع التوقف عن الشراء كل عام خاصة من أجل إدخال البهجة على أطفالها الثلاثة.

أما مصطفى بدوي، شاب في العقد الثالث من عمره ويعمل كمندوب مبيعات، فأكد أن ارتفاع أسعار السلع أصبح واقعًا سنويًا، ومع ذلك يظل الإقبال على شراء الحلوى قائمًا. وأضاف: "نظرًا لطبيعة عملي، اعتدت شراء الحلوى من هذه المنطقة التي تضم العديد من المحال، ودائمًا أسعارها أقل من المناطق الأخرى".

باب البحر.. وجهة متنوعة تناسب جميع الميزانيات

بينما تختلف قدرات الأسر الشرائية من عام لآخر، يظل شارع باب البحر وجهة أساسية لشراء الحلوى بالنسبة لقطاع واسع من المستهلكين، الذين اعتادوا التردد عليه لاقتناص الأسعار المناسبة وتوفير بدائل متعددة تناسب مختلف الميزانيات.

ويرى أصحاب المحال أن السوق ما زال قادرًا على جذب الزبائن، خاصة في الشوارع الشعبية التي تتميز بتنوع الأصناف وتفاوت الأسعار، ما يخلق مساحة تناسب مختلف الفئات.

الطلب متباين بين الباحثين عن السعر ومحبي الجودة

من جانبه، أوضح يوسف عاطف، صاحب أحد محال بيع حلوى المولد بشارع باب البحر، أن أسعار العام الحالي تكاد تكون مشابهة للعام الماضي، بل إن بعضها أقل في بعض الأصناف.

وأضاف أن الزيادة اقتصرت على أنواع محدودة نتيجة ارتفاع أسعار المكونات، مثل الحلوى التي تحتوي على مكسرات مرتفعة الثمن.

وأشار إلى أن الحلوى التقليدية التي يفضلها معظم الزبائن ما زالت في نفس المستوى السعري تقريبًا، مبينًا أن الأسعار جاءت على النحو التالي: قرص فولية صغير بـ15 جنيهًا، وقرص حمصية بـ15 جنيهًا، وقرص سمسمية بنفس السعر.

بينما يبلغ سعر كيلو الملبن السادة 80 جنيهًا، والملبن بالسمسم أو الشوكولاتة أو الفول 110 جنيهات، والملبن باللوز 250 جنيهًا، والملبن بعين الجمل 260 جنيهًا، والمربى بالزبيب 250 جنيهًا، والبسيمة بالمكسرات 350 جنيهًا، بالإضافة إلى عبوة 6 أقراص مشكل صغيرة بسعر 60 جنيهًا.

كما سجلت أسعار القشطة 160 جنيهًا للكيلو السادة و130 جنيهًا للنوع بالفول، فيما تراوحت أسعار النوجا بين 115 جنيهًا للأنواع البسيطة وصولًا إلى النوجا السوداني بنفس السعر.

وقال محمد صبري، الذي يعمل بأحد المحال، إن الإقبال هذا العام لا يمكن قياسه في بداية الموسم، لكن استقرار الأسعار هو ما يبحث عنه المستهلكون والتجار على حد سواء، موضحًا أن حركة البيع ترتبط بالقدرة الشرائية لكل زبون، حيث يبدأ سعر الكيلو في العلب من 100 جنيه ويصل إلى 300 جنيه.

وأشار صبحي جمال، أحد البائعين، إلى أن استقرار أسعار المكونات الأساسية ساهم في ثبات أسعار الحلوى هذا العام، لافتًا إلى أن أي زيادة لم تتجاوز 10 جنيهات في بعض الأصناف فقط، حيث تبدأ الأسعار من 90 جنيهًا لبعض الأنواع وتصل إلى 400 جنيه للأصناف الفاخرة.

بينما أوضح محمد سلامة، بائع آخر، أن هناك حالة من الهدوء في حركة البيع خلال بداية الموسم نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، لكنه يتوقع أن تظهر حركة السوق الحقيقية مع دخول الأسبوع الأول من الشهر المقبل، قائلًا إن الأسعار الحالية تعتبر مقبولة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وقال حسن علي، صاحب أحد محال بيع الحلوى بنفس الشارع، إن المحل يمتلك زبائن دائمين منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن حركة البيع مع بداية الموسم تبدو جيدة.

وأضاف أن الأسعار تتراوح بين 115 و350 جنيهًا للكيلو باختلاف الأصناف، مؤكدًا أن الأسعار لم تشهد زيادات ملحوظة مقارنة بالعام الماضي، حيث تراوحت بين 5 و10 جنيهات في الأصناف الشعبية.