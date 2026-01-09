الذهب يحقق مكاسب 100 جنيه للجرام خلال أسبوع

كتبت- آية محمد:

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي تحركات متباينة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، حيث اتجهت الأسعار للصعود مع بداية الأسبوع قبل أن تتراجع في منتصفه ثم عاودت الارتفاع مجددًا بنهاية التعاملات.

وحقق الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، مكاسب قدرها 100 جنيه للجرام خلال أسبوع، حيث ارتفع سعره من 5880 جنيهًا في نهاية تعاملات يوم السبت إلى 5980 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم الجمعة.

وخلال الأيام الماضية، شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5880 جنيهًا يوم السبت، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 5885 جنيهًا مع نهاية تعاملات يوم الأحد.

واستمرت الأسعار في الارتفاع خلال تعاملات يوم الاثنين لتصل إلى 5955 جنيهًا للجرام، ثم سجلت أعلى مستوى لها خلال الأسبوع عند 5990 جنيهًا يوم الثلاثاء.

وعادت الأسعار للتراجع يوم الأربعاء لتسجل 5950 جنيهًا للجرام، واستمر الانخفاض خلال تعاملات يوم الخميس ليبلغ الذهب عيار 21 نحو 5933 جنيهًا للجرام، قبل أن يتجه للصعود مجددًا خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة مسجلًا 5980 جنيهًا للجرام.

